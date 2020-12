NFL, Week 13 – Il Football Team espugna l’Heinz Field (Di martedì 8 dicembre 2020) Succede l’incredibile all’Heinz Field, stadio in cui, appena una settimana prima, Pittsburgh aveva ribadito la propria superiorità battendo Baltimora, per la seconda volta in questa stagione. Il Football Team si presenta a Pittsburgh convinto di poter portare a casa la vittoria e mette un freno alla perfetta stagione degli Steelers. Nel Monday Night Football, che ha visto sfidarsi Bills e 49ers, Buffalo è uscita vittoriosa e ha centrato la nona vittoria in questo campionato. Football Team-Steelers: cos’è successo all’Heinz Field? Washington gioca una partita di carattere e trova un risultato che nessuno si sarebbe immaginato, vista la differenza delle forze in campo. Al rientro dalla pausa, il Football ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 8 dicembre 2020) Succede l’incredibile al, stadio in cui, appena una settimana prima, Pittsburgh aveva ribadito la propria superiorità battendo Baltimora, per la seconda volta in questa stagione. Ilsi presenta a Pittsburgh convinto di poter portare a casa la vittoria e mette un freno alla perfetta stagione degli Steelers. Nel Monday Night, che ha visto sfidarsi Bills e 49ers, Buffalo è uscita vittoriosa e ha centrato la nona vittoria in questo campionato.-Steelers: cos’è successo al? Washington gioca una partita di carattere e trova un risultato che nessuno si sarebbe immaginato, vista la differenza delle forze in campo. Al rientro dalla pausa, il...

Green Bay Packers (9-3) – Philadelphia Eagles (3-8-1) 30-16: prosegue il dominio di Aaron Rodgers che lancia il td numero 400 della sua carriera per aiutare i Packers a piegare gli Eagles. Match senza ...

La programmazione NFL di DAZN (in streaming multi piattaforma) a partire da domenica 6 dicembre con le coppie di telecronisti in italiano.

La programmazione NFL di DAZN (in streaming multi piattaforma) a partire da domenica 6 dicembre con le coppie di telecronisti in italiano.