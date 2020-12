Matrimonio a Prima Vista: Sheila e Nate stanno ancora insieme? (Di martedì 8 dicembre 2020) Sheila e Nate hanno divorziato a causa di diversi episodi di infedeltà avvenuti dopo il reality show Matrimonio a Prima Vista. (screenshot video)Il Matrimonio tra Sheila e Nate, protagonisti qualche anno fa della versione Usa di Matrimonio a Prima Vista, è durato davvero poco, all’incirca un anno. Tutto è iniziato con un tweet che Sheila ha pubblicato nel novembre del 2017, quando ha affermato che Nate era infedele. Ha scritto: “Ho appena ricevuto una chiamata dalla donna che ha dormito con mio marito … la stessa donna che ha chiamato in luna di miele”. Leggi anche: Matrimonio a Prima Vista: Anthony e ... Leggi su ck12 (Di martedì 8 dicembre 2020)hanno divorziato a causa di diversi episodi di infedeltà avvenuti dopo il reality show. (screenshot video)Iltra, protagonisti qualche anno fa della versione Usa di, è durato davvero poco, all’incirca un anno. Tutto è iniziato con un tweet cheha pubblicato nel novembre del 2017, quando ha affermato cheera infedele. Ha scritto: “Ho appena ricevuto una chiamata dalla donna che ha dormito con mio marito … la stessa donna che ha chiamato in luna di miele”. Leggi anche:: Anthony e ...

