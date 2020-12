L’Ave Maria di Andrea Bocelli dal Santuario di Loreto (video) (Di martedì 8 dicembre 2020) L’Ave Maria di Andrea Bocelli dal Santuario di Loreto è disponibile sul canale YouTube dell’artista. Il tenore ha realizzato il video ufficiale della sua Ave Maria in una location storica particolare, uno dei luoghi di culto più suggestivi al mondo: il Santuario di Loreto. In attesa del concerto-evento in streaming mondiale Believe In Christmas, in programma per il prossimo 12 dicembre, dal Teatro Regio di Parma con la direzione artistica di Franco Dragone, Andrea Bocelli regala una nuova versione delL’Ave Maria. L’Ave Maria di Andrea Bocelli dal Santuario di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 dicembre 2020)didaldiè disponibile sul canale YouTube dell’artista. Il tenore ha realizzato ilufficiale della sua Avein una location storica particolare, uno dei luoghi di culto più suggestivi al mondo: ildi. In attesa del concerto-evento in streaming mondiale Believe In Christmas, in programma per il prossimo 12 dicembre, dal Teatro Regio di Parma con la direzione artistica di Franco Dragone,regala una nuova versione deldidaldi ...

NGaribbo : RT @GI_Naziunale: Dapoi u 1735 è a cunsulta d'Orezza a Corsica hè sottu à a pruttezione di a Vergine Maria dopu avè dichjaratu a so indipen… - APrattella : RT @eterea_naive: “Qann’ero ragazzino, mamma mia me diceva: Ricordati, fijolo, quanno te senti veramente solo Tu prova a recità n’Ave Maria… - AntonelloSulas : RT @GI_Naziunale: Dapoi u 1735 è a cunsulta d'Orezza a Corsica hè sottu à a pruttezione di a Vergine Maria dopu avè dichjaratu a so indipen… - fiat_semper : RT @DonLuca65176356: 'L'Immacolata è l'opera più perfetta e la più santa, poiché Dio, come afferma san Bonaventura, può creare un mondo più… - Luigidip : RT @eterea_naive: “Qann’ero ragazzino, mamma mia me diceva: Ricordati, fijolo, quanno te senti veramente solo Tu prova a recità n’Ave Maria… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Ave Maria Torre del Greco, rifiuti: Situazione inaccettabile, Gallo (M5S) dopo la mia segnalazione il Viminale interverra' l'eco di caserta