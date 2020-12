Il Papa a sorpresa a Piazza di Spagna per l'Immacolata (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Papa si è presentato, verso le 7.30 di mattina sotto la pioggia battente, a Piazza di Spagna sorprendendo tutti, anche i pompieri che stavano deponendo come da tradizione la corona di fiori sul ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 8 dicembre 2020) Ilsi è presentato, verso le 7.30 di mattina sotto la pioggia battente, adisorprendendo tutti, anche i pompieri che stavano deponendo come da tradizione la corona di fiori sul ...

Agenzia_Ansa : Il Papa si è recato all'alba a Piazza di Spagna per un omaggio privato alla Madonna nel giorno dell'Immacolata. La… - Tony15989300 : Roma, il Papa aveva annullato la visita annuale dell'8 Dicembre all'Immacolata Concezione, ma oggi si è presentato… - Notiziedi_it : Il Papa in piazza di Spagna per l’Immacolata: la visita a sorpresa per evitare bagni di folla - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il Papa si è recato all'alba a Piazza di Spagna per un omaggio privato alla Madonna nel giorno dell'Immacolata. La sorpre… - Agenzia_Dire : Nel giorno dell'#ImmacolataConcezione, #PapaFrancesco a sorpresa arriva a #piazzadispagna per rendere omaggio alla… -