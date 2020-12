Il genetista: «Vaccino a Rna sicuro, non ci farà venire un tumore o diventare Ogm» (Di martedì 8 dicembre 2020) Duccio Cavalieri, professore di microbiologia generale all’università di Firenze: ecco qual è l’enzima che manca al virus per poter modificare il Dna Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 8 dicembre 2020) Duccio Cavalieri, professore di microbiologia generale all’università di Firenze: ecco qual è l’enzima che manca al virus per poter modificare il Dna

SimoP2104 : RT @Taxistalobbyst: Un grande genetista dichiara: QUESTO VACCINO E' PER LA STERILIZZAZIONE DI TUTTE LE DONNE, RAGAZZE E RAGAZZINE COMPRESE… - ValerioMinnella : Per la rubrica #IlTweetPiùIdiotaDelGiorno Scusate, c'è un medico, un genetista, o altro esperto del ramo in sala?… - Taxistalobbyst : Un grande genetista dichiara: QUESTO VACCINO E' PER LA STERILIZZAZIONE DI TUTTE LE DONNE, RAGAZZE E RAGAZZINE COMPR… -