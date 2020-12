Governo in crisi, Boschi: “Rischio di rottura? Spero di no, ma temo di sì” (Di martedì 8 dicembre 2020) In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Maria Elena Boschi ha spiegato la posizione di Italia Viva in merito alla gestione del Recovery Fund e a una possibile caduta del Governo. Photo by Paolo Bruno/Getty ImagesIl Governo è nel caos: il dibattito legato all’impiego del Recovery Fund ha spaccato in due la maggioranza e domani, mercoledì 9 dicembre, si voterà sul Mes. Se la riforma dovesse essere bocciata dal Senato, l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte potrebbe cadere per lasciare il posto a un Governo tecnico. Sulla vicenda si è espressa la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena Boschi, che due giorni fa insieme a Ettore Rosato, coordinatore nazionale del partito fondato da Matteo Renzi, ha abbandonato il vertice indetto con i capi delegazione in vista del Consiglio dei ... Leggi su ck12 (Di martedì 8 dicembre 2020) In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Maria Elenaha spiegato la posizione di Italia Viva in merito alla gestione del Recovery Fund e a una possibile caduta del. Photo by Paolo Bruno/Getty ImagesIlè nel caos: il dibattito legato all’impiego del Recovery Fund ha spaccato in due la maggioranza e domani, mercoledì 9 dicembre, si voterà sul Mes. Se la riforma dovesse essere bocciata dal Senato, l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte potrebbe cadere per lasciare il posto a untecnico. Sulla vicenda si è espressa la capogruppo di Italia Viva, Maria Elena, che due giorni fa insieme a Ettore Rosato, coordinatore nazionale del partito fondato da Matteo Renzi, ha abbandonato il vertice indetto con i capi delegazione in vista del Consiglio dei ...

