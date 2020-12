Covid, stabile il numero di positivi ma continuano a salire i guariti: il bollettino (Di martedì 8 dicembre 2020) Coronavirus, 1060 i positivi in Campania: boom di guariti 7 dicembre 2020 Resta stabile il numero dei nuovi positivi in Campania. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.080 nuovi casi di ... Leggi su napolitoday (Di martedì 8 dicembre 2020) Coronavirus, 1060 iin Campania: boom di7 dicembre 2020 Restaildei nuoviin Campania. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.080 nuovi casi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid stabile Covid: contagi stabili in Italia, in calo il tasso di positività e i ricoveri - Salute & Benessere Agenzia ANSA Altro che Natale, Crisanti terrorizza l'Italia: "La terza ondata è una certezza"

L'Italia è alle prese con la seconda ondata del Covid-19 e i dati i lieve miglioramento, tanto che molti cominciano a vedere la luce ...

Crisanti: “Terza ondata sicura, ci attende un inverno preoccupante”

Il virologo: "Vaccino? Passano mesi prima dell'effetto", già la "prossima settimana saremo il paese con più morti in Europa, non è certo motivo d'orgoglio" ...

L'Italia è alle prese con la seconda ondata del Covid-19 e i dati i lieve miglioramento, tanto che molti cominciano a vedere la luce ...