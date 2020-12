Anche Samsung Galaxy S21 Plus dovrebbe avere una scocca in vetro (Di martedì 8 dicembre 2020) La serie Samsung Galaxy S21 continua ad essere al centro delle attenzioni di appassionati e addetti ai lavori. Ecco le ultime anticipazioni L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 8 dicembre 2020) La serieS21 continua ad essere al centro delle attenzioni di appassionati e addetti ai lavori. Ecco le ultime anticipazioni L'articolo proviene da TuttoAndroid.

El_Duraminga : @fuomag9 @guidomarchello Si ... ok io ho un Samsung ma dovrebbe essere una scelta. Potrei avere un telefono senza P… - guerz86 : RIPROVA del SAMSUNG GALAXY S20 PLUS: Dopo 8 MESI ha TUTTO anche ANDROID 11! - AppleRTweet : RT @pcexpander: I Video Party arrivano su Prime Video anche in Italia: guardate film e serie in compagnia (da desktop) (foto) - pcexpander : I Video Party arrivano su Prime Video anche in Italia: guardate film e serie in compagnia (da desktop) (foto)… - 24h_Tecnologia : Con la One UI 3.0, Samsung migliora anche l’editing delle foto dalla Galleria: La One UI 3.0 di Samsung è ancora so… -