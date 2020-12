Un crescendo convincente

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 dicembre 2020) 10^ GIORNATA DI SERIE AStadio: Ezio ScidaMarcatori (Assist): 31? Insigne, 58? Lozano (Insigne), 76? Demme (Mertens), 91? Petagna (Mertens) CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira (86? Eduardo), Molina, Petriccione, Benali (36? Vulic), Reca; Simy (86? Dragus), Messias NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly (83? Maksimovic), Mario Rui; Demme, Bakayoko (78? Lobotka); Lozano (78? Politano), Zielinski (69? Mertens), Insigne (78? Elmas); Petagna Il Napoli per agganciare la Juventus al terzo posto in classifica ed il Crotone per ottenere la prima vittoria in campionato: scendono in campo due squadre con ambizioni totalmente diverse in una partita che molti definirebbero “dal risultato scontato”. Ma giocare per la terza volta in una settimana è davvero così semplice? Ovviamente no, perché queste partite nascondono delle insidie che le grandi squadre a volte ...