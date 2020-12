Serie A, il weekend di Roma e Lazio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il giorno dopo per la Roma è un bagno di rimpianti e recriminazioni. Il diluvio pre-partita non ha lavato le incertezze nate dopo la batosta con il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Il pareggio di ieri con il Sassuolo è un punto a due facce. La prima è tesa ma consapevole che il risultato portato a casa con un uomo in meno per più di un tempo non è di certo da buttare. La seconda, rabbuiata, ha l’espressione di Fonseca, caricato a molla contro l’arbitro Maresca, protagonista in negativo di un arbitraggio contestato a più riprese e bollato come una ‘barzelletta’ da qualcuno della panchina giallorossa. Il direttore di gara ha buttato fuori prima Pedro, mai espulso nelle precedenti 350 partite, con un primo giallo molto dubbio. Poi ha sventolato il rosso a Fonseca, che nell’intervallo ha recriminato per la direzione di gara. In 10 nella ripresa la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il giorno dopo per laè un bagno di rimpianti e recriminazioni. Il diluvio pre-partita non ha lavato le incertezze nate dopo la batosta con il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Il pareggio di ieri con il Sassuolo è un punto a due facce. La prima è tesa ma consapevole che il risultato portato a casa con un uomo in meno per più di un tempo non è di certo da buttare. La seconda, rabbuiata, ha l’espressione di Fonseca, caricato a molla contro l’arbitro Maresca, protagonista in negativo di un arbitraggio contestato a più riprese e bollato come una ‘barzelletta’ da qualcuno della panchina giallorossa. Il direttore di gara ha buttato fuori prima Pedro, mai espulso nelle precedenti 350 partite, con un primo giallo molto dubbio. Poi ha sventolato il rosso a Fonseca, che nell’intervallo ha recriminato per la direzione di gara. In 10 nella ripresa la ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie weekend Serie A, il weekend di Roma e Lazio Italia Sera Doppio podio a Vallelunga per Marciello

CAMPAGNANO DI ROMA - Con una chiamata last minute, anche lo scorso weekend Raffaele Marciello è sceso in pista, questa volta nel Campionato Italiano GT. Il portacolori Mercedes AMG è stato eletto a pr ...

Lazio-Verona: presentazione della partita

Con una qualificazione agli ottavi di finale di Champions League di fatto alla portata, la Lazio di Simone Inzaghi si aspetta di confermarsi anche in campionato ma, all'Olimpico, arriva un Verona ...

