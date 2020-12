Pronto soccorso bergamaschi Il Covid taglia gli accessi di un terzo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Da gennaio a novembre nelle 11 strutture bergamasche, utenti diminuiti del 34,56%. Zucchi: «Durante l’emergenza crollati i codici verdi» Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Da gennaio a novembre nelle 11 strutture bergamasche, utenti diminuiti del 34,56%. Zucchi: «Durante l’emergenza crollati i codici verdi»

reportrai3 : Siamo in onda! Su @RaiTre e @RaiPlay - Gabriele885 : RT @RadioSavana: Panico in diretta a La 7, Roberto Bernabei tuona contro i media: 'State fottendo l'Italia, i Pronto Soccorso sono pieni pe… - laura_pi79 : RT @RadioSavana: Panico in diretta a La 7, Roberto Bernabei tuona contro i media: 'State fottendo l'Italia, i Pronto Soccorso sono pieni pe… - phanormus : RT @RadioSavana: Panico in diretta a La 7, Roberto Bernabei tuona contro i media: 'State fottendo l'Italia, i Pronto Soccorso sono pieni pe… - iltirreno : È stata infermiera del Pronto soccorso all'Ospedale Versilia e ha creato un ospedale in Ruanda mettendo a punto con… -

Ultime Notizie dalla rete : Pronto soccorso Cona, rischio esodo dal pronto soccorso: medici “in coda” per trasferirsi a Rovigo La Nuova Ferrara Recco: incidente in A-12, due feriti al San Martino

Incidente poco dopo le 18 in A-12 tra Rapallo e Recco. Sul posto l’automedica del 118 con i Volontari del soccorso di Rapallo e la Croce bianca. Due i feriti trasportati in codice giallo al pronto soc ...

Anaao: “Assunzioni strutturali, non contratti a tempo determinato”

07 DIC - “Non è tempo di polemiche né di puntare il dito contro qualcuno, ma dopo i fatti accaduti recentemente nel Pronto Soccorso dell’Ospedale di Udine, la carenza di personale medico nella Regione ...

Incidente poco dopo le 18 in A-12 tra Rapallo e Recco. Sul posto l’automedica del 118 con i Volontari del soccorso di Rapallo e la Croce bianca. Due i feriti trasportati in codice giallo al pronto soc ...07 DIC - “Non è tempo di polemiche né di puntare il dito contro qualcuno, ma dopo i fatti accaduti recentemente nel Pronto Soccorso dell’Ospedale di Udine, la carenza di personale medico nella Regione ...