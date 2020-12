Porsche 911 - La GT3 Cup scende in pista camuffata (Di lunedì 7 dicembre 2020) I team l'hanno già ordinata, ma la Porsche non ha ancora presentato la nuova 911 GT3 Cup, che debutterà prima della versione stradale. In attesa del 12 dicembre, quando cadranno i veli sul modello definitivo, la Casa tedesca ha pubblicato alcune immagini in anteprima della vettura da competizione, apparsa ancora coperta da diverse camuffature. Non sono stati ancora rilasciati, per il momento, i dettagli completi sulle sue caratteristiche tecniche. Alettone in primo piano. Nelle immagini la vettura appare subito ben diversa dalla 911 GT3 stradale, che sarà disponibile a partire dalla prossima primavera. La differenza più evidente riguarda la presenza delle prese d'aria sui parafanghi posteriori, segno quindi che la Cup userà la futura scocca della RS. Il pacchetto aerodinamico risulta inoltre molto più estremo e include un'ala posteriore a tutta larghezza e un "becco" ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 7 dicembre 2020) I team l'hanno già ordinata, ma lanon ha ancora presentato la nuova 911 GT3 Cup, che debutterà prima della versione stradale. In attesa del 12 dicembre, quando cadranno i veli sul modello definitivo, la Casa tedesca ha pubblicato alcune immagini in anteprima della vettura da competizione, apparsa ancora coperta da diverse camuffature. Non sono stati ancora rilasciati, per il momento, i dettagli completi sulle sue caratteristiche tecniche. Alettone in primo piano. Nelle immagini la vettura appare subito ben diversa dalla 911 GT3 stradale, che sarà disponibile a partire dalla prossima primavera. La differenza più evidente riguarda la presenza delle prese d'aria sui parafanghi posteriori, segno quindi che la Cup userà la futura scocca della RS. Il pacchetto aerodinamico risulta inoltre molto più estremo e include un'ala posteriore a tutta larghezza e un "becco" ...

