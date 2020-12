Nba, James Harden a Houston è già un caso: salta i primi allenamenti (Di lunedì 7 dicembre 2020) Che fine ha fatto James Harden? Non cercatelo al Toyota Center, dove quella che al momento è la sua squadra, gli Houston Rockets, ieri ha svolto il primo allenamento senza restrizioni del training ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Che fine ha fatto? Non cercatelo al Toyota Center, dove quella che al momento è la sua squadra, gliRockets, ieri ha svolto il primo allenamento senza restrizioni del training ...

sportli26181512 : NBA, James Harden assente al primo allenamento dei Rockets a causa del protocollo COVID: L’All-Star n°13 di Houston… - bball_evo : NBA ???? - Per la terza volta in carriera LeBron James è stato nominato da Sport Illustrated lo 'Sportivo dell'anno'… - sportli26181512 : NBA, LeBron James vince per la terza volta il premio assegnato da Sports Illustrated: Il n°23 dei Lakers è stato un… - infoitsport : NBA, Marc Gasol risponde a LeBron James sul titolo di Miglior Difensore 2013 - infoitsport : NBA, LeBron, Anthony Davis e il mistero dei numeri di maglia: 'King' James fa chiarezza -