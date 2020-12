Morta per Covid Lidia Menapace, l’ex senatrice e partigiana aveva 96 anni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Morta Lidia Menapace, l’ex senatrice e partigiana aveva 96 anni È Morta Lidia Menapace. Da alcuni giorni era ricoverata per Covid nel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano. Secondo quanto riporta l’Ansa, l’ex senatrice – 96 anni – è deceduta alle ore 3,10. Menapace è stata nel 1964 la prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano (assieme Waltraud Deeg) e la prima donna in giunta provinciale. L’attivista del movimento pacifista e femminista dal 2006 al 2008 è stata senatrice di Rifondazione comunista. Chi era Lidia Menapace, all’anagrafe ... Leggi su tpi (Di lunedì 7 dicembre 2020)96. Da alcuni giorni era ricoverata pernel reparto di malattie infettive dell’ospedale di Bolzano. Secondo quanto riporta l’Ansa,– 96– è deceduta alle ore 3,10.è stata nel 1964 la prima donna eletta in consiglio provinciale a Bolzano (assieme Waltraud Deeg) e la prima donna in giunta provinciale. L’attivista del movimento pacifista e femminista dal 2006 al 2008 è statadi Rifondazione comunista. Chi era, all’anagrafe ...

