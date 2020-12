Mercoledì il Parlamento dovrà esprimersi sul Fondo Salvastati. Voto non scontato, soprattutto al Senato (Di lunedì 7 dicembre 2020) Conte dovrà prima riferire sulla riforma Mes che poi dovrà essere varata al vertice europeo del 10 e 11 dicembre. Il M5s potrebbe mettere in crisi la maggioranza Leggi su tg.la7 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Conteprima riferire sulla riforma Mes che poiessere varata al vertice europeo del 10 e 11 dicembre. Il M5s potrebbe mettere in crisi la maggioranza

