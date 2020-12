Massa Carrara, strutture per minori non a norma: imprenditori ai domiciliari per corruzione (Di lunedì 7 dicembre 2020) corruzione e traffico di influenze. Sono questi i reati contestati, a vario titolo, nell’ambito di una inchiesta della procura di Massa. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino alcune strutture destinate ai minorenni in difficoltà non a norma venivano gestite comunque da imprenditori che offrivano “posti di lavoro” a coloro che avrebbero dovuto controllare. Le case di accoglienza, che si trovano nella provincia di Massa Carrara, sono gestite da cooperative che farebbero riferimento ai tre imprenditori. A loro i carabinieri hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare, firmata dal giudice per le indagini preliminari, agli arresti domiciliari. In totale sono una decina gli indagati colpiti da misura. Secondo il quotidiano ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020)e traffico di influenze. Sono questi i reati contestati, a vario titolo, nell’ambito di una inchiesta della procura di. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino alcunedestinate ai minorenni in difficoltà non avenivano gestite comunque dache offrivano “posti di lavoro” a coloro che avrebbero dovuto controllare. Le case di accoglienza, che si trovano nella provincia di, sono gestite da cooperative che farebbero riferimento ai tre. A loro i carabinieri hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare, firmata dal giudice per le indagini preliminari, agli arresti. In totale sono una decina gli indagati colpiti da misura. Secondo il quotidiano ...

