Maradona, la figlia Dalma furiosa con il legale di Diego: “Sei un vigliacco, non mi fermerò…” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il duro sfogo di Dalma Maradona.La figlia del Pibe de Oro, attraverso i social, ha attaccato pubblicamente Matias Morla. Il legale del Pibe de Oro ha disatteso la richiesta avanzata dalla sorella Giannina di visionare i documenti relativi ai beni del campione argentino, sottolineando che da parte sua non vi sarà alcun aiuto perché "non dimenticherò mai il fatto che non mi avete consentito di dare l'ultimo saluto al mio migliore amico, tuo papà"."Impossibile essere più vigliacchi - ha detto Dalma - Ti scrivo qui perché hai mandato un messaggio a mia sorella e lei hai chiesto perché non sei potuto andare al funerale del tuo 'migliore amico'. Se avessi risposto a una delle mie 200 chiamate, te lo avrei spiegato perfettamente. Ci vediamo al processo e se hai qualche dubbio potrai chiedermelo faccia a ... Leggi su mediagol (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il duro sfogo di.Ladel Pibe de Oro, attraverso i social, ha attaccato pubblicamente Matias Morla. Ildel Pibe de Oro ha disatteso la richiesta avanzata dalla sorella Giannina di visionare i documenti relativi ai beni del campione argentino, sottolineando che da parte sua non vi sarà alcun aiuto perché "non dimenticherò mai il fatto che non mi avete consentito di dare l'ultimo saluto al mio migliore amico, tuo papà"."Impossibile essere più vigliacchi - ha detto- Ti scrivo qui perché hai mandato un messaggio a mia sorella e lei hai chiesto perché non sei potuto andare al funerale del tuo 'migliore amico'. Se avessi risposto a una delle mie 200 chiamate, te lo avrei spiegato perfettamente. Ci vediamo al processo e se hai qualche dubbio potrai chiedermelo faccia a ...

