Il virologo | “Il Natale è sacro | il Governo avrebbe dovuto concederlo con il distanziamento”

(Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – “Il Natale in famiglia è sacro, io ho perso la mamma da poco ma chi ha la fortuna di averla dovrebbe stare con lei. La solitudine e l’isolamento sociale sono da evitare. Il Governo avrebbe dovuto dare delle indicazioni sul distanziamento nelle case, non dire tout court che non si può passare il Natale insieme”. Lo ha detto il virologo Matteo Bassetti durante una diretta facebook con Matteo Salvini.