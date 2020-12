Il corpo delle donne Il pudore non è rétro

Leggi su iodonna

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Pensavamo che fosse stato già detto tutto a propositopubblicità di assorbenti intimi che puntano dichiaratamente ad abbattere dei tabù. C’è uno spot che, rappresentando in modo artistico la vulva, vorrebbe normalizzare il tema del ciclo mestruale, mostrandolo realisticamente: sangue su un pannolino. E poi ce n’è un altro che, parlando dell’incontinenza femminile come di “gocce della risata”, vorrebbe restituire alleover 50 il diritto di sentirsi sessualmente desiderabili e attive. Ancoranella pubblicità, ancora corpi. Three elderly women holding one another and laughing out loud, outdoors in a green environment on an overcast day. Il tabù che non dovremmo avvertire Credevamo di aver capito che quella sensazione di disagio che ci poteva assalire davanti a queste immagini così dirette fosse esattamente il ...