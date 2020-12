Hakimi cancella i rumors di calciomercato e si riprende l’Inter

(Di lunedì 7 dicembre 2020), tre gol da quando è in Italia, sembrava potesse vivere gli stessi problemi di Eriksen conma con il Bologna si è preso Conte La risposta di Achrafalle polemiche degli ultimi giorni è stata veemente e con la doppietta al Bologna ha risposto a chi credeva potesse verificarsi un altro caso Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Un milanista semplice che cancella i tweet nelle bozze contro Hakimi

Lukaku e Hakimi guidano l'Inter alla vittoria sul Bologna per 3 a 1 - La Juve fa suo il derby con il Toro (2 a 1) ma soffre - La Lazio si prende tre punti dallo Spezia (1 a 2).Nerazzurri tra Champions e rincorsa al Milan. Mihajlovic non esclude una difesa a tre per tentare di fermare Lukaku ...