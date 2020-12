GWENT: The Witcher Card Game incorona il suo nuovo campione del mondo (Di lunedì 7 dicembre 2020) CD Projekt RED annuncia che PAJABOL è uscito vittorioso dal torneo World Masters della seconda stagione di GWENT Masters. L'epica conclusione della seconda stagione competitiva di GWENT si è svolta lo scorso fine settimana. GWENT World Masters, trasmesso in streaming in diretta su Twitch, ha visto gli otto migliori giocatori della stagione 2 di GWENT Masters competere per una parte del montepremi di $ 88.720. Aleksander Owczarek (PL) si è guadagnato il titolo di campione del mondo GWENT. La classifica finale del torneo è la seguente: Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 7 dicembre 2020) CD Projekt RED annuncia che PAJABOL è uscito vittorioso dal torneo World Masters della seconda stagione diMasters. L'epica conclusione della seconda stagione competitiva disi è svolta lo scorso fine settimana.World Masters, trasmesso in streaming in diretta su Twitch, ha visto gli otto migliori giocatori della stagione 2 diMasters competere per una parte del montepremi di $ 88.720. Aleksander Owczarek (PL) si è guadagnato il titolo didel. La classifica finale del torneo è la seguente: Leggi altro...

CD Projekt RED annuncia che PAJABOL è uscito vittorioso dal torneo World Masters della seconda stagione di GWENT Masters. L'epica conclusione della seconda stagione competitiva di GWENT si è svolta lo ...

Thronebreaker The Witcher Tales è in sconto su Steam del 50%

Thronebreaker The Witcher Tales è un titolo ambientato nel bellissimo universo di The Witcher, che purtroppo però non ha avuto il rilievo che meritava. Thronebreaker The Witcher Tales è principalmente ...

Thronebreaker The Witcher Tales è un titolo ambientato nel bellissimo universo di The Witcher, che purtroppo però non ha avuto il rilievo che meritava. Thronebreaker The Witcher Tales è principalmente ...