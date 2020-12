Godzilla vs. Kong: le prime immagini e il logo del film (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ecco le prime immagini e il logo di Godzilla vs. Kong, nuovo capitolo del MonsterVerse Legendary in uscita nel 2021. Warner Bros. ha svelato le prime immagini e il logo di Godzilla vs. Kong nel corso del CCXP Worlds. La pellicola diretta da Adam Wingard è il nuovo capitolo del MonsterVerse di Warner Bros. Pictures e Legendary Entertainment. Il brevissimo materiale video diffuso mostra il ritorno delle mostruose creature introdotte da Kong: Skull Island e Godzilla II - King of the Monsters. Nel filmato vediamo Godzilla e Kong che ruggiscono, con Godzilla che nuota sott'acqua e Kong con una catena al ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ecco lee ildivs., nuovo capitolo del MonsterVerse Legendary in uscita nel 2021. Warner Bros. ha svelato lee ildivs.nel corso del CCXP Worlds. La pellicola diretta da Adam Wingard è il nuovo capitolo del MonsterVerse di Warner Bros. Pictures e Legendary Entertainment. Il brevissimo materiale video diffuso mostra il ritorno delle mostruose creature introdotte da: Skull Island eII - King of the Monsters. Nelato vediamoche ruggiscono, conche nuota sott'acqua econ una catena al ...

