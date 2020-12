Gabriel Garko e Manuela Arcuri confermano: 'La nostra storia è stata vera' (Di lunedì 7 dicembre 2020) 'La nostra storia è stata vera'. A 'Live - Non è la d'Urso' torna a parlare Gabriel Garko , stavolta per un confronto con Manuela Arcuri. Dopo il coming out dell'attore al 'GF Vip' e le rivelazioni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 7 dicembre 2020) 'La'. A 'Live - Non è la d'Urso' torna a parlare, stavolta per un confronto con. Dopo il coming out dell'attore al 'GF Vip' e le rivelazioni ...

