Flavio Insinna sospeso su Rai 1? Tutta la verità su L’eredità (Di lunedì 7 dicembre 2020) Flavio Insinna sospeso su Rai 1? Nella giornata odierna, lunedì 7 dicembre, non è prevista la messa in onda del gioco a premi L’eredità. Il quiz show di Rai 1, sta riscuotendo un grandissimo successo di ascolti. I motivi sono svariati, la grande longevità e la grande fidelizzazione assunta dalla trasmissione dei suoi quasi 20 anni di esistenza, l’assenza di concorrenza ed il grande talento del campione Massimo Cannoletta. Perchè Rai 1 non ha più concorrenza nel preserale? Semplice, il programma Caduta Libera, competitor de L’eredità, è in onda in replica. Il motivo è dovuto al fatto che Gerry Scotti non ha più potuto registrare ulteriori puntate del game show, in quanto è stato malato di Covid-19. In queste ultime puntate dal game show di Rai 1 abbiamo potuto assistere alle grandi performance del ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 7 dicembre 2020)su Rai 1? Nella giornata odierna, lunedì 7 dicembre, non è prevista la messa in onda del gioco a premi. Il quiz show di Rai 1, sta riscuotendo un grandissimo successo di ascolti. I motivi sono svariati, la grande longevità e la grande fidelizzazione assunta dalla trasmissione dei suoi quasi 20 anni di esistenza, l’assenza di concorrenza ed il grande talento del campione Massimo Cannoletta. Perchè Rai 1 non ha più concorrenza nel preserale? Semplice, il programma Caduta Libera, competitor de, è in onda in replica. Il motivo è dovuto al fatto che Gerry Scotti non ha più potuto registrare ulteriori puntate del game show, in quanto è stato malato di Covid-19. In queste ultime puntate dal game show di Rai 1 abbiamo potuto assistere alle grandi performance del ...

infoitcultura : Avete mai visto la fidanzata di Flavio Insinna? La loro è una favola moderna - FrancoTorre1953 : Ma come mai Flavio Insinna ha aggiunto una sesta parola prima di aprire la busta contenente la parola misteriosa? #leredità - Guasty95 : 'Pungi come un'ape, vola come 'na zanzara' (Flavio Insinna, 2020) #leredità - Angela96762489 : RT @CaterinaColang2: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio @antonianoBO Prontissima a giocare con Flavio Insinna e aiutare @antonianoBo ?? - AngelaVillani9 : RT @CaterinaColang2: @axelvassallo @RaiUno @insinnaflavio @antonianoBO Prontissima a giocare con Flavio Insinna e aiutare @antonianoBo ?? -