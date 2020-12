Covid e decessi: perché in Italia si muore di più? (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il tanto esaltato “modello Italiano” di lotta al coronavirus ha consentito all’Italia di piazzarsi al terzo posto nella classifica globale relativa ai decessi per Covid-19 ogni 100mila abitanti. Il Belgio guida la graduatoria con 149,12 morti, seguito da Spagna (98,53), Italia (96,04), Regno Unito (90,56) e Stati Uniti (84,46). I dati della Johns Hopkins University InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il tanto esaltato “modellono” di lotta al coronavirus ha consentito all’di piazzarsi al terzo posto nella classifica globale relativa aiper-19 ogni 100mila abitanti. Il Belgio guida la graduatoria con 149,12 morti, seguito da Spagna (98,53),(96,04), Regno Unito (90,56) e Stati Uniti (84,46). I dati della Johns Hopkins University InsideOver.

