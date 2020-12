C’è un farmaco che può stroncare il Covid (Di lunedì 7 dicembre 2020) La ricerca scientifica ha sfornato una nuova arma che potrebbe essere in grado di sconfiggere il virus Sars-CoV-2. Si tratta del Molnupiravir, un farmaco antivirale di tipo sperimentale creato per fronteggiare il virus dell’influenza ma in grado di bloccare la trasmissione del coronavirus nei furetti. A dimostrarlo sono stati gli scienziati della Georgia State University, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 7 dicembre 2020) La ricerca scientifica ha sfornato una nuova arma che potrebbe essere in grado di sconfiggere il virus Sars-CoV-2. Si tratta del Molnupiravir, unantivirale di tipo sperimentale creato per fronteggiare il virus dell’influenza ma in grado di bloccare la trasmissione del coronavirus nei furetti. A dimostrarlo sono stati gli scienziati della Georgia State University, InsideOver.

melissalamitica : @GiuseppeConteIT il problema siccome io ho problemi con i veterinari che dietro c'è questo discorso che vogliono l'… - RadiantCatalyst : RT @Yi_Benevolence: In Australia c'è il carcere per chi prescrive l'idrossiclorochina, un farmaco che persone con lupus o artrite reum. pre… - danilo_cara : In Italia c'è anche la buona sanità. Ricordiamolo?????? - AlexTebi : @Run_Man_ No scusa, vedo che c'è un po' di confusione: un vaccino lo usi PRIMA di prendere il virus, un farmaco lo… - 152Elena : @rossellarossi16 C'è qualcosa che non mi torna. Mi sa che è lo stesso farmaco Zolgensma...… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è farmaco Osservatorio Nomisma sui farmaci generici: è ora di difendere la biodiversità di produzione Fortune Italia