Cashback subito in tilt. FdI: “Un fiasco annunciato. Aiuterà solo le banche” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Cashback? È già andato in tilt. “Accessibile da stamattina è già in tilt la App del Governo che permette ai cittadini di attivare la carta per gli acquisti accedendo al meccanismo cosiddetto di Cashback. I forti rallentamenti della piattaforma e i disagi lamentati dagli utenti la dicono lunga sulla lotta all’evasione fiscale lanciata da Conte. Il vero fiasco della moneta elettronica sbandierata dall’esecutivo rossogiallo sta nel fatto che se non si azzerano le commissioni bancarie si danneggia solo l’economia reale favorendo, per l’ennesima volta, i gruppi bancari. I pagamenti nascondono quindi una nuova tassa che, invece di essere incamerata dallo Stato, finirà nel portafoglio dei banchieri”. E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il? È già andato in. “Accessibile da stamattina è già inla App del Governo che permette ai cittadini di attivare la carta per gli acquisti accedendo al meccanismo cosiddetto di. I forti rallentamenti della piattaforma e i disagi lamentati dagli utenti la dicono lunga sulla lotta all’evasione fiscale lanciata da Conte. Il verodella moneta elettronica sbandierata dall’esecutivo rossogiallo sta nel fatto che se non si azzerano le commissioni bancarie si danneggial’economia reale favorendo, per l’ennesima volta, i gruppi bancari. I pagamenti nascondono quindi una nuova tassa che, invece di essere incamerata dallo Stato, finirà nel portafoglio dei banchieri”. E’ quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di ...

Ci risiamo. Nel giorno in cui si aprono le iscrizioni al piano cashback, che dovrebbe consentire agli italiani di recuperare una percentuale degli ...

Gli acquisti pagati con carta di credito o bancomat, esclusi quelli online, effettuati dall’8 al 31 dicembre, possono generare un rimborso da parte dello Stato fino a 150 euro: questo è quanto previst ...

