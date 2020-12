Casanova Lerrone. Corrado Testa uccide Jessica Novaro poi si toglie la vita

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Femminicidio – suicidio ain provincia di Savona., 56 anni, ha ucciso a colpi di pistola la figlia della compagna. La vittima è. La ragazza di 29 anni era intervenuta durante un litigio tra la madre e il compagno. Una volta commesseo l’omicidioha rivolto l’arma contro se stesso e si è tolto la. E’ successo in località Vellego a. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinierisarebbe intervenuta a difesa della madre e a questo puntoha sparato usando una pistola calibro 9.è fuggita fuori casa, dove è caduta ...

StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: Omicidio-suidicio a Casanova Lerrone nel #Savonese. Un uomo di 56 anni ha #ucciso con un colpo da arma da fuoco la figlia… - ilsecoloxix : Casanova Lerrone, 57enne uccide con un colpo pistola la figlia della compagna e si toglie la vita… - BabboleoNews : Omicidio-suidicio a Casanova Lerrone nel #Savonese. Un uomo di 56 anni ha #ucciso con un colpo da arma da fuoco la… - bizcommunityit : Tragedia a Vellego, frazione di Casanova Lerrone: un uomo uccide la figlia della compagna e poi si toglie la vita.… - diegorispoli : ?? #ilsecoloxix #news Casanova Lerrone, 57enne uccide con un colpo pistola la figlia della compagna e si toglie la v… -

Ultime Notizie dalla rete : Casanova Lerrone

Femminicidio - suicidio a Casanova Lerrone in provincia di Savona. Corrado Testa, 56 anni, ha ucciso a colpi di pistola la figlia della compagna. La vittima è ...Omicidio-suicidio nel Savonese. Un uomo di 56 anni ha ucciso, sparandole, la figlia della compagna. La vittima ha 29 anni. L’uomo poi si è ucciso. E’ accaduto nel pomeriggio in località Vellego, nel C ...