Brescia, Lopez vicino all’esonero: in arrivo Dionigi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Brescia si avvicina all’ennesimo ribaltone in panchina: Diego Lopez sarebbe vicino all’esonero. In arrivo Dionigi Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilsi avvicina all’ennesimo ribaltone in panchina: Diegosarebbe. InLeggi su Calcionews24.com

psb_original : Brescia, Lopez verso l'esonero: il prescelto è Dionigi #SerieB - DiMarzio : #SerieB, nuovo cambio di panchina in vista per il #Brescia: ore decisive per l'addio a Diego #Lopez e l'arrivo di D… - psb_original : Brescia, squadra di Lopez in ritiro sino a nuova disposizione #SerieB - TUTTOB1 : Brescia, Lopez sceglie il silenzio - psb_original : Brescia, Lopez: 'Ora bisogna iniziare a fare risultati e per farli tocca crescere come squadra' #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia Lopez Lopez sceglie di non parlare Il campo dice cose allarmanti Brescia Oggi Dopo la sconfitta con la Reggina il Brescia va in ritiro

Dopo la sconfitta rimediata sabato contro la Reggina il Brescia, da domenica, è in ritiro per preparare al meglio l'intenso mese di dicembre.

Brescia, la sconfitta contro la Reggina costa il ritiro ai calciatori a tempo indeterminato

Il Brescia andrà in ritiro. fino a nuova disposizione. Ecco la nota del club: “Sessione pomeridiana per le Rondinelle dopo la trasferta di Reggio Calabria. I ragazzi di Mister Lopez si sono ritrovati ...

Dopo la sconfitta rimediata sabato contro la Reggina il Brescia, da domenica, è in ritiro per preparare al meglio l'intenso mese di dicembre.Il Brescia andrà in ritiro. fino a nuova disposizione. Ecco la nota del club: “Sessione pomeridiana per le Rondinelle dopo la trasferta di Reggio Calabria. I ragazzi di Mister Lopez si sono ritrovati ...