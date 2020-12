7 dicembre, in Fvg 359 nuovi casi, 16 decessi e 3.981 tamponi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 359 nuovi contagi (il 9,02 per cento dei 3.981 tamponi eseguiti). Sono inoltre stati registrati 16 decessi da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 8 morti pregresse inserite oggi a sistema e afferenti al periodo che va dal 2 al 5 dicembre. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 35.826, di cui: 8.136 a Trieste, 15.748 a Udine, 7.141 a Pordenone e 4.362 a Gorizia, alle quali si aggiungono 439 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione risultano essere 15.339. Scendono a 58 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre sono 665 i ricoverati in altri reparti. I decessi ... Leggi su udine20 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oggi in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 359contagi (il 9,02 per cento dei 3.981eseguiti). Sono inoltre stati registrati 16da Covid-19, a cui si aggiungono ulteriori 8 morti pregresse inserite oggi a sistema e afferenti al periodo che va dal 2 al 5. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 35.826, di cui: 8.136 a Trieste, 15.748 a Udine, 7.141 a Pordenone e 4.362 a Gorizia, alle quali si aggiungono 439 persone da fuori regione. Iattuali di infezione risultano essere 15.339. Scendono a 58 i pazienti in cura in terapia intensiva mentre sono 665 i ricoverati in altri reparti. I...

