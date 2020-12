«23mila medici specializzandi bloccati dall’errore nel concorso» (Di martedì 8 dicembre 2020) Giovani medici in 10 piazze in tutta Italia, davanti al ministero dell’Università e Ricerca e sugli spazi virtuali per chiedere di sboccare il concorso per scuole di specializzazione fermo da oltre due mesi che «tiene in ostaggio i 23.700 medici che hanno sostenuto il 22 settembre l’esame», ma la pubblicazione della graduatoria che dovrebbe designare i 14mila vincitori ha subito continui rinvii, l’ultimo il 3 dicembre. Ad organizzare la protesta l’associazione «Chi si cura di te?», formata da precari, specializzandi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 8 dicembre 2020) Giovaniin 10 piazze in tutta Italia, davanti al ministero dell’Università e Ricerca e sugli spazi virtuali per chiedere di sboccare ilper scuole di specializzazione fermo da oltre due mesi che «tiene in ostaggio i 23.700che hanno sostenuto il 22 settembre l’esame», ma la pubblicazione della graduatoria che dovrebbe designare i 14mila vincitori ha subito continui rinvii, l’ultimo il 3 dicembre. Ad organizzare la protesta l’associazione «Chi si cura di te?», formata da precari,, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

