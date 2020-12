Zona rossa, Italia verso l'uscita dal lockdown: tutte le Regioni arancioni e gialle. Il Cts: ora fase più difficile (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'Italia non ha più zone rosse. Con l'approdo dell'Abruzzo in Zona arancione in queste ore, il Paese entra in una nuova fase: nessuna regione è più in lockdown. E con... Leggi su ilmattino (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'non ha più zone rosse. Con l'approdo dell'Abruzzo inarancione in queste ore, il Paese entra in una nuova: nessuna regione è più in. E con...

