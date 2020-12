SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Foggia-Palermo 2-0 (Di domenica 6 dicembre 2020) Scegli il giocatore che si è distinto durante la partita in senso positivo e negativo. Chi ha giocato meglio e chi peggio? Nell'elenco trovate tutti i giocatori scesi in campo, potete esprimere 1 solo voto per il "MIGLIORE in campo" e 1 solo voto per il "PEGGIORE in campo". Scorri in basso.poll id="1341"poll id="1343" Leggi su mediagol (Di domenica 6 dicembre 2020) Scegli il giocatore che si è distinto durante la partita in senso positivo e negativo. Chi ha giocato meglio e chi peggio? Nell'elenco trovate tutti i giocatori scesi in, potete esprimere 1 solo voto per il "in" e 1 solo voto per il "in". Scorri in basso.poll id="1341"poll id="1343"

WiAnselmo : ##Sondaggio: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Foggia-#Palermo 2-0 - Mediagol : ##Sondaggio: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Foggia-#Palermo 2-0 - Sunflow3150 : RT @yellowolf_: Inutile dire che sappiamo l'abbia scritto Clez ed è proprio per questo che al sondaggio si vota solo per lei ?? #ciavarrini - Francym97 : RT @yellowolf_: Inutile dire che sappiamo l'abbia scritto Clez ed è proprio per questo che al sondaggio si vota solo per lei ?? #ciavarrini - yellowolf_ : Inutile dire che sappiamo l'abbia scritto Clez ed è proprio per questo che al sondaggio si vota solo per lei ?? #ciavarrini -

Ultime Notizie dalla rete : SONDAGGIO Vota SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Foggia-Palermo 2-0 Mediagol.it Romania: appello presidente e premier, ‘andate a votare’

(ANSAmed) - BUCAREST, 06 DIC - Nella giornata elettorale odierna, il presidente romeno Klaus Iohannis e il premier uscente Ludovic Orban, entrambi del Partito liberale dato per favorito, hanno lanciat ...

Vaccino coronavirus, il sondaggio rivela che lo farebbero più di 6 italiani su 10. Ma i sovranisti sono i più “scettici”

Stando ad un sondaggio eseguito da Quorum/YouTrend per Sky TG24, gli elettori di PD e M5S sono quelli più certi di vaccinarsi.

(ANSAmed) - BUCAREST, 06 DIC - Nella giornata elettorale odierna, il presidente romeno Klaus Iohannis e il premier uscente Ludovic Orban, entrambi del Partito liberale dato per favorito, hanno lanciat ...Stando ad un sondaggio eseguito da Quorum/YouTrend per Sky TG24, gli elettori di PD e M5S sono quelli più certi di vaccinarsi.