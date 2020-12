Sampdoria Milan, infortunio Gabbiadini: le condizioni dell’attaccante (Di domenica 6 dicembre 2020) Sampdoria Milan, tegola per Ranieri: si ferma Gabbiadini. L’attaccante blucerchiato ha patito un problema alla coscia sinistra Continua il momento negativo per Manolo Gabbiadini. Dopo l’infortunio patito da Bartosz Bereszynski, al minuto 57 del match contro il Milan anche l’attaccante della Sampdoria è costretto a lasciare il campo per un problema alla coscia sinistra. Domani le condizioni di Gabbiadini verranno valutate attentamente dato che era appena rientrato dopo il lungo problema al basso ventre. Per tutte le notizie sulla Sampdoria vai su sampnews24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020), tegola per Ranieri: si ferma. L’attaccante blucerchiato ha patito un problema alla coscia sinistra Continua il momento negativo per Manolo. Dopo l’patito da Bartosz Bereszynski, al minuto 57 del match contro ilanche l’attaccante dellaè costretto a lasciare il campo per un problema alla coscia sinistra. Domani lediverranno valutate attentamente dato che era appena rientrato dopo il lungo problema al basso ventre. Per tutte le notizie sullavai su sampnews24 Leggi su Calcionews24.com

OptaPaolo : 30 - Con la rete alla Sampdoria, il #Milan ha stabilito il proprio record di partite consecutive in gol nel massimo… - canchamural : Serie A: Sampdoria 0 - 2 AC Milan, 2do Tiempo. - CANCHAELNORTE : Serie A: Sampdoria 0 - 2 AC Milan, 2do Tiempo. - reformacancha : Serie A: Sampdoria 0 - 2 AC Milan, 2do Tiempo. - vincenzodesa : Il rigore per il Milan era netto. Ma anche quello per la Sampdoria nemmeno considerato, a mio avviso, lo era. -