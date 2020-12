Recovery, domani in Cdm nessuna decisione sui profili dei sei top manager (Di domenica 6 dicembre 2020) La struttura ad hoc e le risorse da mettere in campo sulle sei macroaree e sui singoli “cluster”: sarà questo, a quanto si apprende da fonti di governo, lo schema del Recovery Plan sul tavolo del Cdm convocato per domani mattina. Non dovrebbe esserci, invece, una decisione formale né sui profili dei sei top manager per l’attuazione dei progetti né sulle risorse da mettere in campo per ogni progetto. Il clima politico, già piuttosto acceso sul nodo della gestione dei fondi del Recovery e sul Mes, avrebbe suggerito al governo di prendersi un supplemento di riflessione prima di dare l’ok agli appostamenti sui singoli progetti Leggi su huffingtonpost (Di domenica 6 dicembre 2020) La struttura ad hoc e le risorse da mettere in campo sulle sei macroaree e sui singoli “cluster”: sarà questo, a quanto si apprende da fonti di governo, lo schema delPlan sul tavolo del Cdm convocato permattina. Non dovrebbe esserci, invece, unaformale né suidei sei topper l’attuazione dei progetti né sulle risorse da mettere in campo per ogni progetto. Il clima politico, già piuttosto acceso sul nodo della gestione dei fondi dele sul Mes, avrebbe suggerito al governo di prendersi un supplemento di riflessione prima di dare l’ok agli appostamenti sui singoli progetti

Nella bozza estensione del superbonus 110%, ai progetti green 83 miliardi, risorse anche su digitale, asili e trasporti. Iv: «Non voteremo la struttura». Malumori anche nel Pd e nel M5S ...

Recovery Plan: domani l’approvazione della struttura di coordinamento con Conte, Gualtieri,Patuanelli e 6 manager

ROMA - Domani 7 dicembre, così come aveva già annunciato il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa del 3 dicembre scorso, c’è in programma l’approvazione della struttura di governance con coor ...

