Quando smettiamo di credere a Babbo Natale?

Leggi su vanityfair

(Di domenica 6 dicembre 2020) La tazza di latte con i biscotti sul tavolo in cucina, le lucine dell’albero accese, l’attesa con il naso all’insù. Per scoprire, se davvero, a un certo punto si sente risuonare in lontananza il tintinnio della campana di Babbo Natale, che sulla sua slitta trainata dalle renne, solca i cielo di tutto il mondo.