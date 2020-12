Post-Inter-Bologna: le dichiarazioni degli allenatori (Di domenica 6 dicembre 2020) Ieri 5 Dicembre 2020 nello stadio Meazza alle ore 20:45 si è disputata la partita Inter-Bologna di Serie A. Nel Post-Inter-Bologna gli allenatori hanno chiarito tutti i punti importanti della gara. La squadra di Conte ha dimostrato carattere e tenacia calando un tris e ribadendo che in campionato non vuole solo partecipare. Il Bologna non ha espresso il gioco di cui ci si aspettava e i nerazzurri ne hanno approfittato. Post-Inter-Bologna: che cosa ha detto Antonio Conte? Antonio Conte ha parlato al termine della gara vinta contro il Bologna. Conte sulla crescita della squadra ha dichiarato: “Il gol del 2-1 è arrivato in maniera inaspettata e dovevamo fare meglio perché altre volte abbiamo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 6 dicembre 2020) Ieri 5 Dicembre 2020 nello stadio Meazza alle ore 20:45 si è disputata la partitadi Serie A. Nelglihanno chiarito tutti i punti importanti della gara. La squadra di Conte ha dimostrato carattere e tenacia calando un tris e ribadendo che in campionato non vuole solo partecipare. Ilnon ha espresso il gioco di cui ci si aspettava e i nerazzurri ne hanno approfittato.: che cosa ha detto Antonio Conte? Antonio Conte ha parlato al termine della gara vinta contro il. Conte sulla crescita della squadra ha dichiarato: “Il gol del 2-1 è arrivato in maniera inaspettata e dovevamo fare meglio perché altre volte abbiamo ...

Inter_TV : 9?? | BIG ROM ?? In onda con Livematch Post #InterBologna, parliamo anche del grande momento di @RomeluLukaku9 - MarcoBellinazzo : Domani in esclusiva sul @sole24ore una intervista con l'ad Corporate @Inter Alessandro Antonello sui conti nerazzur… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Spirito giusto, siamo uniti e determinati' ??? Il pensiero di Antonio #Conte al termine di… - MoliPietro : Post-Inter-Bologna: le dichiarazioni degli allenatori - Lorenza791 : @MedaAle @cicciovalenti L'Inter su IG ha i post pieni, sui giornali c'è scritto, e in tv ieri sera ne parlavano.... -

Ultime Notizie dalla rete : Post Inter Post-Inter-Bologna: le dichiarazioni degli allenatori Periodico Daily - Notizie Post-Inter-Bologna: le dichiarazioni degli allenatori

Nel Post-Inter-Bologna ci sono state molte dichiarazioni lucide che hanno spiegato il crolllo di una e la grinta dell'altra. Scopriamo tutto.

I club di calcio vogliono raccontarsi da soli

In Serie A sempre più squadre si stanno dotando di strutture interne per produrre video e contenuti, utili per motivi diversi ...

Nel Post-Inter-Bologna ci sono state molte dichiarazioni lucide che hanno spiegato il crolllo di una e la grinta dell'altra. Scopriamo tutto.In Serie A sempre più squadre si stanno dotando di strutture interne per produrre video e contenuti, utili per motivi diversi ...