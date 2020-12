CaressaGiovanni : Polemica a Riccione per gli assembramenti delle ultime ore: folla le luci di Natale - MeteoWeb_eu : #Riccione , boom di polemiche! Ma la gente vuole solo un po' di normalità - robreg1 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Barby7010 : Folla per l'accensione delle luci di Natale, polemica a Riccione -

Ultime Notizie dalla rete : Polemica Riccione

La Repubblica

Per alcuni governatori di Regione la più insopportabile delle restrizioni natalizie (per fare solo un esempio) è il divieto di spostarsi da un comune all’altro nei giorni di Natale, Santo Stefano e de ...Nel Piacentino c'è un paese di 1.400 abitanti, la frazione di Quarto, che è diviso in tre Comuni. C'è infatti una strada che divide a metà il ...