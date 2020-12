Parma-Benevento | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 6 dicembre 2020), reduci da un buon momento, si sfidano per allontanare ancora di più la zona retrocessione. Queste le(4-3-2-1): Sepe; Busi, Bruno Alves, Osorio, Iacoponi; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Karamoh, Gervinho; Cornelius. All.: Liverani.(4-4-2): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Insigne, Ionita, Hetemaj, Improta; Caprari, Lapadula. All.: F. Inzaghi. Foto: Sito uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.