Maradona testamento | moglie e figlie escluse

(Di domenica 6 dicembre 2020) Buenos Aires, 6 dicembre 2020 - Mentre c'è gente a cui Diego Armandoappare in cielo, sulla terra la questione dell' eredità del Pibe de Oro sarà una dura battaglia per tutti gli aspiranti ...

Ci sono Dalma e Gianinna, che sono in lite con l'ex legale che ha si è impossessato dei 56 marchi registrati di Diego. Ci sono le loro zie, la cui ...Non c'è pace per Diego Armando Maradona. A dieci giorni dalla sua scomparsa, in attesa di conoscere gli esiti degli esami autoptici e mentre si susseguono gli omaggi, proseguono anche ...