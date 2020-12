LIVE Virtus Bologna-Dinamo Sassari 6-10 | Serie A basket in DIRETTA | avvio di partita con il freno a mano tirato | Belinelli non ancora in campo

Leggi su oasport

(Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-10 TRIPLA di Bendzius! 6-7 Piazzato di Weems. 4-7 2/2 Bendzius. Fallo di Ricci su Bendzius, lava in bonus a 5’35” dalla prima sirena, liberi. 4-5 TRIPLA di Bendzius. 4-2 1/2 Tessitori. Viaggio in lunetta per Amedeo Tessitori.diin cui le due squadre faticano a muovere la retina, 6’47” sul cronometro, 3-2 la situazione falli. 3-2 Burnell in area su assist dell’ex Spissu. 3-0 RICCI! Il numero 11 la sblocca con un tiro dall’arco. Fallo in attacco commesso da Ricci, primo minuto e trenta disenza punti messi a referto. Bendzius si prende la prima tripla dellalasciandola sul secondo ferro. INIZIA IL MATCH! 15.57 Inno di Mameli allaSegafredo Arena di ...