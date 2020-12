L'Inter non vuole più fermarsi (Di domenica 6 dicembre 2020) MILANO - Tre vittorie nelle ultime tre partite (contro Sassuolo, Borussia Mönchengladbach e Bologna), ma anche tre successi nelle ultime tre gare di campionato (contro Torino, Sassuolo e Bologna). La ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 6 dicembre 2020) MILANO - Tre vittorie nelle ultime tre partite (contro Sassuolo, Borussia Mönchengladbach e Bologna), ma anche tre successi nelle ultime tre gare di campionato (contro Torino, Sassuolo e Bologna). La ...

FBiasin : Subito dopo #InterBologna tra le tendenze avrebbe dovuto esserci #Hakimi, oppure #Lukaku, invece ci finisce… - Inter : ???? | AAAAAACHRAAAAAAAAFFFFF!!! 70' - Ancora luiii!!! Grande azione!!!! #Hakimi si accentra da destra e non lascia… - ZZiliani : Ora che, dopo il gol per fuorigioco attivo giustamente annullato in Borussia-Inter, far finta di niente non è più p… - FabrizioFebi22 : @ARinascita Quindi il Milan 2002-2008(8 trofei vinti) è un ciclo. Invece l'Inter che dal 2004 al 2011 ha vinto: 5 s… - TheGreatOne1986 : RT @deganifabrizio: @Inter Parrucchinho Lamentinho é un uomo di ?? . Un allenatore che si diverte a umiliare un suo calciatore é un piccolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter non L'Inter non vuole più fermarsi Corriere dello Sport.it Proseguono i controlli interforze: sanzioni comminate ridotte negli ultimi due giorni

Il ridimensionamento delle misure restrittive per lo spostamento delle persone e per le attività commerciali è certamente stato raggiunto, anche per le Marche, dal senso di responsabilità di tutti i c ...

Ceci: ''Quella di Maradona una morta annunciata. E l'ha voluta Diego"

C'è un italiano che sa tutta la verità su Maradona: Stefano Ceci, 47 anni, manager a Dubai, è lei? "Non ero fisicamente accanto a lui, quando si è spento. Me lo ha impedito il Covid: l'Argentina è ...

Il ridimensionamento delle misure restrittive per lo spostamento delle persone e per le attività commerciali è certamente stato raggiunto, anche per le Marche, dal senso di responsabilità di tutti i c ...C'è un italiano che sa tutta la verità su Maradona: Stefano Ceci, 47 anni, manager a Dubai, è lei? "Non ero fisicamente accanto a lui, quando si è spento. Me lo ha impedito il Covid: l'Argentina è ...