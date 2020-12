Lecce, con freddo e pioggia torna l'emergenza senzatetto, anche in pieno centro (Di domenica 6 dicembre 2020) Padri separati che dormono in auto, uomini di ogni età che passano la notte tra la stazione e Galleria Mazzini. Il popolo degli invisibili, di coloro che si muovono nella penombra per cercare riparo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 6 dicembre 2020) Padri separati che dormono in auto, uomini di ogni età che passano la notte tra la stazione e Galleria Mazzini. Il popolo degli invisibili, di coloro che si muovono nella penombra per cercare riparo ...

ll tecnico giallorosso Eugenio Corini commenta così la gara pareggiata contro l’undici di Paolo Zanetti ai microfoni dei canali ufficiali. “Sapevamo le caratteristiche del Venezia, le ha sviluppate be ...

Lecce, terzo semaforo arancione in casa

Dopo la larghissima vittoria contro la Reggiana arriva, al Via del Mare, un altro pareggio. Su quindi ci punti disponibili, la squadra giallorossa ne ha conquistati otto. A mettere il freno alla forma ...

