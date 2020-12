Juventus | mirino puntato sul Barcellona | le ultime dalla Continassa

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Allenamento Juve:suldopo la vittoria nel derby col Torino Attraverso il proprio sito ufficiale, laha fornito i dettagli relativi all’allenamento odierno. Squadra in campo allaquesta mattina, nel giorno seguente alla vittoria contro il Torino. A -2 dal, il menù di oggi ha previsto scarico per chi ha giocato ieri, possesso ed esercitazioni per il resto del gruppo, che domani è attesovigilia. Leggi su Calcionews24.com