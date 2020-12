Il dio splendente di Stefano Arcella, I Misteri romani di Mithra fra Oriente e Occidente (Di domenica 6 dicembre 2020) di Fiorella Franchini In Iran, nell’Avesta, è definito “la prima luce che indora le cime dei monti”. Stefano Arcella, saggista e studioso dei culti del mondo greco-romano, nel suo ultimo libro “Il dio splendente – I Misteri romani di Mithra fra Oriente e Occidente” – edizioni Arkeios, ci conduce alla scoperta di Mithra che, proveniente dall’India e dalla Persia, diventa un dio ellenistico e romano, adorato nelle religioni Misteriche dal I secolo a.C. al V secolo d.C. Professor Arcella che importanza ha il mitraismo nella storia delle religioni? Si tratta di una tematica interdisciplinare. Sin dagli studi di Franz Cumont, alla fine dell’Ottocento, per passare poi a quelli di Nicola Turchi, nei primi ... Leggi su ildenaro (Di domenica 6 dicembre 2020) di Fiorella Franchini In Iran, nell’Avesta, è definito “la prima luce che indora le cime dei monti”., saggista e studioso dei culti del mondo greco-romano, nel suo ultimo libro “Il dio– Idifra” – edizioni Arkeios, ci conduce alla scoperta diche, proveniente dall’India e dalla Persia, diventa un dio ellenistico e romano, adorato nelle religioniche dal I secolo a.C. al V secolo d.C. Professorche importanza ha il mitraismo nella storia delle religioni? Si tratta di una tematica interdisciplinare. Sin dagli studi di Franz Cumont, alla fine dell’Ottocento, per passare poi a quelli di Nicola Turchi, nei primi ...

