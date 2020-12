I genitori separati senza diritti a Natale (Di domenica 6 dicembre 2020) Natale con i tuoi? Sì, no, forse, vedremo… Già perché con il secondo lockdown - diversamente gradato da regione a regione secondo il criterio dell'incidenza epidemiologica dei diversi territori - è stato emanato un ennesimo DPCM in data 3 dicembre che rischia di spegnere ogni speranza al tradizionale rito del raduno parentale intorno all'albero di Natale. Di fatto non vietandolo espressamente ma proibendo, per quei giorni di festa, spostamenti fuori Comune, di modo che se hai la madre nel paese vicino entrambi si è condannati a trascorrerlo da soli. E se già questo è un grosso problema nelle famiglie cosiddette 'normali', figuriamoci in quelle separate con figli minori. Nel DPCM emesso il 3 dicembre (la cui lettura vi risparmio essendo lungo 28 pagine, con richiami a tutti gli altri decreti emessi a nastro dal marzo scorso, oltre 289 pagine di ... Leggi su panorama (Di domenica 6 dicembre 2020)con i tuoi? Sì, no, forse, vedremo… Già perché con il secondo lockdown - diversamente gradato da regione a regione secondo il criterio dell'incidenza epidemiologica dei diversi territori - è stato emanato un ennesimo DPCM in data 3 dicembre che rischia di spegnere ogni speranza al tradizionale rito del raduno parentale intorno all'albero di. Di fatto non vietandolo espressamente ma proibendo, per quei giorni di festa, spostamenti fuori Comune, di modo che se hai la madre nel paese vicino entrambi si è condannati a trascorrerlo da soli. E se già questo è un grosso problema nelle famiglie cosiddette 'normali', figuriamoci in quelle separate con figli minori. Nel DPCM emesso il 3 dicembre (la cui lettura vi risparmio essendo lungo 28 pagine, con richiami a tutti gli altri decreti emessi a nastro dal marzo scorso, oltre 289 pagine di ...

