Highlights e sintesi Vettori vs Hermansson | Ufc VIDEO

(Di domenica 6 dicembre 2020) Glie ladell’incontro che ha visto Marvinscrivere la storia delle MMA italiane a Las Vegas. Il 27enne di Mezzocorona batte il numero 4 del ranking dei pesi medi Jackai punti dopo cinque round che hanno consacrato il talento dell’italiano. “Potevo fare molto meglio, ma mi sento alla grande. L’ho messo giù al primo round, ma è resuscitato. Sono felice per la vittoria, era un avversario pazzesco. Questa vittoria è per tutti gli italiani che credono in me. Ringrazio il mio team“, ha detto dopo la vittoria. SportFace.