Di Maio, il gatto e i 18 italiani sequestrati in Libia. Continua la vergogna di un governo incapace di decidere (Di domenica 6 dicembre 2020) “Un piacevole fuori programma. – scrive Luigi Di Maio, immeritatamente ministro degli Esteri di una Nazione che dovrebbe essere grande e invece viene umiliata da questo governo – Mentre stavo per incontrare il Primo Ministro algerino, questo tenero gatto si è intrufolato dentro, fermandosi proprio davanti alle due guardie all’ingresso del palazzo di governo.È proprio vero, a volte gli animali riescono a trasmetterti sensazioni pure. Buona domenica a tutti ” Lo spiegasse alle famiglie dei 18 pescatori sequestrati in Libia. Se fossimo noi il ministro degli Esteri non riusciremmo a dormire la notte pensando ai 18 italiani in Libia, ancora sequestrati, dopo più di tre mesi. Altro che “animali e sensazioni pure”. Faccia ai ... Leggi su ilparagone (Di domenica 6 dicembre 2020) “Un piacevole fuori programma. – scrive Luigi Di, immeritatamente ministro degli Esteri di una Nazione che dovrebbe essere grande e invece viene umiliata da questo– Mentre stavo per incontrare il Primo Ministro algerino, questo tenerosi è intrufolato dentro, fermandosi proprio davanti alle due guardie all’ingresso del palazzo di.È proprio vero, a volte gli animali riescono a trasmetterti sensazioni pure. Buona domenica a tutti ” Lo spiegasse alle famiglie dei 18 pescatoriin. Se fossimo noi il ministro degli Esteri non riusciremmo a dormire la notte pensando ai 18in, ancora, dopo più di tre mesi. Altro che “animali e sensazioni pure”. Faccia ai ...

I gatti si sa, hanno quel qualcosa in più che li rende speciali. E a confermarlo la scena immortalata in uno scatto che Luigi Di Maio ha pubblicato sul suo profilo Facebook: «Un piacevole fuori progra ...

