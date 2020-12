Covid, Conte, grillini: la realtà e il suo racconto non si incontrano più (Di domenica 6 dicembre 2020) C’è uno scarto tra la realtà e il racconto che il Paese fa di sé. Attraversa tutta la dimensione pubblica e getta la democrazia in una specialissima postura. Con un ossimoro la definiresti un’immobilità fibrillante. Tutto vibra ma niente si muove. O piuttosto, tutto vibra affinché niente si muova. A cominciare dai numeri della pandemia: nel giorno in cui il governo blindava le vacanze di Natale con una nuova stretta, i morti sono saliti a 993. Salvo poi scoprire che da quella cifra record dovevano sottrarsi 128 decessi, riferibili alla scorsa settimana e comunicati in ritardo dalla Lombardia. Si dirà: che cambia? Ottocentosessantacinque vittime in 24 ore non avrebbero certo autorizzato a riaddobbare i veglioni di Capodanno. Eppure l’errore mostra una consuetudine tutta italiana all’inesattezza. La stessa che declina la misura del virus in una babele ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 6 dicembre 2020) C’è uno scarto tra lae ilche il Paese fa di sé. Attraversa tutta la dimensione pubblica e getta la democrazia in una specialissima postura. Con un ossimoro la definiresti un’immobilità fibrillante. Tutto vibra ma niente si muove. O piuttosto, tutto vibra affinché niente si muova. A cominciare dai numeri della pandemia: nel giorno in cui il governo blindava le vacanze di Natale con una nuova stretta, i morti sono saliti a 993. Salvo poi scoprire che da quella cifra record dovevano sottrarsi 128 decessi, riferibili alla scorsa settimana e comunicati in ritardo dalla Lombardia. Si dirà: che cambia? Ottocentosessantacinque vittime in 24 ore non avrebbero certo autorizzato a riaddobbare i veglioni di Capodanno. Eppure l’errore mostra una consuetudine tutta italiana all’inesattezza. La stessa che declina la misura del virus in una babele ...

Una svista tecnica o intenzionale vuole che nel provvedimento 'emergenziale' che il premier Conte ha preferito illustrare in diretta Facebook invece che recarsi in Parlamento, non siano presenti ...

Lo strano autogol del meme di Salvini su Conte: molti sostenitori leghisti non apprezzano

Il meme di Salvini su Conte poco apprezzato anche dai leghisti In sostanza ... vista la situazione che si è venuta a creare in Italia con la seconda ondata di contagi Covid: “Ma vi dà così tanto ...

