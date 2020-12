Can Yaman dice no all’Isola dei famosi: chi potrebbe essere il primo naufrago (Di domenica 6 dicembre 2020) L‘Isola dei famosi si farà! Ad oggi e nonostante i tanti dubbi, le difficoltà e le incertezze legate all’emergenza Covid presente in tutto il mondo, il reality più estremo sembra andrà in onda come da programma. Alla conduzione del format è stata confermata Ilary Blasi e l’inviato sarà sicuramente Alvin che ha giù occupato il ruolo ed è ben consapevole della sua gestione. In rete circolano i primi rumors sui possibili naufraghi, nomi ancora ignoti e non definiti ma su cui c’è mistero e soprattutto tanta curiosità. Recentemente l’influencer Deianira Marzano ha insinuato che Kikò Nalli insieme a lei mentre maneggia una telecamera possa essere uno dei prossimi naufraghi. Per ora sono solo illazioni non confermate, ma a quanto pare l’ex marito di Tina Cipollari, single già da qualche mese, sembra essere pronto per partire per l‘Isola ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 6 dicembre 2020) L‘Isola deisi farà! Ad oggi e nonostante i tanti dubbi, le difficoltà e le incertezze legate all’emergenza Covid presente in tutto il mondo, il reality più estremo sembra andrà in onda come da programma. Alla conduzione del format è stata confermata Ilary Blasi e l’inviato sarà sicuramente Alvin che ha giù occupato il ruolo ed è ben consapevole della sua gestione. In rete circolano i primi rumors sui possibili naufraghi, nomi ancora ignoti e non definiti ma su cui c’è mistero e soprattutto tanta curiosità. Recentemente l’influencer Deianira Marzano ha insinuato che Kikò Nalli insieme a lei mentre maneggia una telecamera possauno dei prossimi naufraghi. Per ora sono solo illazioni non confermate, ma a quanto pare l’ex marito di Tina Cipollari, single già da qualche mese, sembrapronto per partire per l‘Isola ...

